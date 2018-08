Mit dem richtigen Gepäck wird Reisen zum schönsten Investment des Jahres

Sommerzeit ist Reisezeit. In den schönsten Wochen des Jahres brechen tausende von Menschen gleichzeitig in die Sommerferien auf und bevölkern die schönsten Flecken der Erde. Einige reisen alleine, andere in Gruppen und viele zusammen mit ihren Familien. Aber auch der Businessreisende ist in den Sommermonaten unterwegs. Doch wie packt man seinen Koffer, welche Gepäckstücke verstauben noch im Keller und sind diese schön leicht und ein optischer Hingucker oder doch noch das schwere Billigkofferset ohne Rollen, das schon bessere Zeiten gesehen hat?

Das Angebot an Reisegepäck ist groß. Es besteht aus ABS, Aluminium, Leder, Nylon, Polyamid, Polycarbonat, Polypropylen, in der Größe XS, S, M, L, XL oder XXL, für Auto-, Flug-, Busreisen oder für den Aktivurlauber, für den Weekend-Trip, eine Kurzreise, den langen Sommerurlaub oder die Weltreise. Wählen Sie sorgfältig nach Ihren persönlichen Bedürfnissen aus, denn so ein Koffer begleitet einen meist ein paar Jahre. Gute Reise!

Reisen für die ganze Familie mit Samsonite

Zum Beispiel mit der Flux-Kollektion aus Polypropylen, dem Hartschalenkoffer mit doppeltem Reißverschluss-System und vier Rollen. Die Koffer gibt es in verschiedenen Größen, sie bieten viel Platz für Gepäck durch eine Erweiterungsfunktion im Inneren. Praktisch im Set für große und kleine Familien. Für Autoreisen empfehlen wir die Reisetasche-Serie Paradiver Light mit Rollen, ausgezeichnet mit dem reddot award. Samsonite ist der bekannteste Reisegepäckhersteller weltweit mit einer langen Tradition. Bereits 1910 wurde das Unternehmen in Denver gegründet und hat Reisende mit seinen ständigen Innovationen über die ganzen Jahre überzeugt. Im Jahr 2018 konnte Samsonite sogar ein zweistelliges Umsatzplus erzielen.

Unser Fazit: bei Samsonite ist für jeden Geschmack und jede Reise etwas dabei.

Samsonite bei Amazon.de*

Den vollständigen Artikel lesen ...