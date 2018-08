Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cancom nach angepassten Schätzungen und einem Aktiensplit von 92 auf 40 Euro angepasst und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des IT-Dienstleisters wie auch die nachfolgende Telefonkonferenz hätten zu viele Fragen aufgeworfen, die unbeantwortet blieben, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So verliere das Unternehmen etwa Marktanteile./ajx/mis Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-08-15/12:03

ISIN: DE0005419105