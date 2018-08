Hier geht's zum Video

Die Lage am deutschen Aktienmarkt bleibt schwierig. Die Reihe der Belastungsfaktoren ist lang. Dementsprechend schwer tut sich der DAX zuzulegen. Zuletzt sorgte vor allem die Türkei-Krise für Abschläge. "Man hat Angst, dass hier ein Feuer entstehen kann, wie man es 1997 in der Asien-Krise gesehen hat", meint Marktstratege Andreas Lipkow von Comdirect. Der Experte sieht "besorgniserregende politische Entwicklungen" in der Türkei. Lipkow blickt im Interview mit Moderator Marco Uome außerdem auf den Goldpreis, den Bankensektor und die Entwicklungen bei Bayer und Tesla.