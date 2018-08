Die Bilanz des zweiten Quartals weckte die Hoffnung, dass diese so endlos wirkende Restrukturierung der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008) endlich auf gutem Wege ist. Der Gewinn war klar über den Erwartungen ausgefallen. Und man habe die Kostenziele im Griff, hieß es. Die Aktie hatte gerade erst das bisherige Allzeittief angekratzt bzw. mit 8,75 Euro sogar kurz intraday unterboten, da zog der Kurs wieder an und konnte durch die Vorabmeldung eines über den Prognosen liegenden Gewinns und durch die Bilanz selbst im Juli deutlich Boden gutmachen. Charttechnisch markante Hürden wurden überboten, so der Februar-Abwärtstrend und das April-Tief, die Bären waren auf der Flucht. Aber kaum hatte der August begonnen, kehrte der Abgabedruck zurück.

