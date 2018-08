Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Operativ bewegten sich die Zahlen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investitionen in die Einkaufszentren der Immobilienbeteiligungsgesellschaft und ein geänderter Expansionsplan für das Zentrum in Danzig hätten unterdessen das Bewertungsergebnis belastet./mf/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-08-15/12:32

ISIN: DE0007480204