Mit leichten Abgaben wird die Wall Street zur Wochenmitte erwartet. Die Türkei-Krise bleibt das bestimmende Thema, denn eine Entspannung ist nicht in Sicht. So hat die Türkei Zölle auf den Import mehrerer US-Produkte deutlich angehoben. Betroffen sind unter anderem Autos, alkoholische Getränke, Tabak- und Kosmetikprodukte. Die türkische Lira, die mit den Spannungen zwischen den beiden Ländern zuletzt deutlich unter Druck gestanden hat, legt dagegen weiter zu. Der Dollar notiert bei 6,1446 Lira, nachdem er am Montag bei 7,1253 Lira noch ein Rekordhoch markiert hat.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine knapp behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin.

Für Bewegung könnte zudem eine Reihe von US-Konjunkturdaten sorgen. Vor der Startglocke werden die Produktivität ex Agrar für das zweite Quartal, der Einzelhandelsumsatz für den Monat Juli und zudem die Industrieproduktion für Juli veröffentlicht. Nach der Eröffnung folgen noch die Lagerbestände für den Juni und die wöchentlichen US-Öllagerdaten.

Die US-Berichtssaison liegt in den letzten Zügen. Nach Handelsende wird Cisco Systems Zahlen für das vierte Geschäftsquartal bekannt geben. Die Aktie legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Dagegen werden die Papiere von Cree mit Abgaben erwartet. Der Beleuchtungsspezialist hat mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal zwar die Erwartungen des Marktes erfüllt, allerdings enttäuschte der Ausblick. Die Aktie ist vor der Startglocke noch inaktiv.

Die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat im zweiten Quartal ihre Beteiligungen am Technologiekonzern Apple aufgestockt und auch bei Goldman Sachs erneut zugegriffen. Getrennt hat sich Berkshire unterdessen von Aktien der Wells Fargo. Goldman Sachs und Apple legten im nachbörslichen Handel leicht zu, Wells Fargo wiesen dagegen ein moderates Minus auf.

August 15, 2018

