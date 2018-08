Der Spezialist in der Lasertechnik für Chipproduktion ist einer der wenigen Überlebenden des ehemaligen Neuen Marktes. Inzwischen tut man sich jedoch schwer, den technischen Anschluss zu halten. 145 Mio. € Marktwert für ca. 105 Mio. € Umsatz sind an sich preiswert. Nach mehreren Verzögerungen hoffen wir, dass heute mit den Ergebnissen für das zweite Quartal eine weitergehende Perspektive geboten wird. Wir wären gerne dabei, warten jedoch erst die Nachrichten ab. Auch hier: Ein Rücksetzer auf etwa 6,80/7 € ist eine Kaufbasis.



