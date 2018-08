Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach der Präsentation der Ergebnisse einer HIV-Studie auf "Buy" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Die Kombitherapie des Pharmakonzerns könnte eine realistische Alternative zur aktuellen Standardbehandlung werden, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er warte nun auf die im Rahmen einer Medizinerkonferenz anstehenden Detailergebnisse. Aktuell traut der Experte der Therapie in fünf Jahren Umsätze von rund 600 Millionen Pfund zu./tav/la Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-08-15/12:59

ISIN: GB0009252882