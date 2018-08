Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen geben bis Mittwochmittag die leichten Gewinne ab. Die Nachrichtenlage hat sich über Nacht kaum verändert. Die türkische Lira als Seismograph der Türkei-Krise erholt sich zum Dollar weiter. Allerdings merken kritische Beobachter an, dass die türkische Notenbank nach wie vor keine überzeugenden Maßnahmen zur Stützung der Lira beschlossen hat. Vom Handelsstreit zwischen den USA und China gibt es keine Neuigkeiten. "Die Börsianer gehen dazu über, einen langanhaltenden Handelsstreit mit massiven Gewinneinbußen der chinesischen Unternehmen einzupreisen", heißt es von Thomas Altmann, Senior Portfoliomanager bei QC Partners.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 12.344 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.401 nach unten. Marktteilnehmer sprechen von einem ausgedünnten Feiertagshandel. "Die Tage rund um Mariä Himmelfahrt gehören traditionell zu den Tagen mit den schwächsten Umsätzen in Europa", so ein Marktteilnehmer. In Österreich und Italien bleiben die Börsen geschlossen, aber auch in Frankreich und Spanien befänden sich viele Marktteilnehmer in den Ferien. Damit steige die Gefahr größerer Kursausschläge in den Einzelwerten oder Indizes.

Glaxosmithkline mit positiven Studienergebnissen gesucht

Glaxosmithkline liegen mit neuen Studienergebnissen fest im Markt. Der Kurs gewinnt 1,5 Prozent. Laut Glaxo hat nun auch die so genannte Atlas-Studie Erfolge in der Behandlung der Immunschwächekrankheit HIV mit Kombinationspräparaten gezeigt. Bereits zuvor hatte die Gemini-Studie ähnliche Erfolge ausgewiesen. Shore Capital spricht von einer attraktiven Medikamenten-Pipeline bei Glaxo.

Leoni brechen um 8,7 Prozent ein. Das EBIT von Leoni ist laut UBS 6 Prozent hinter den Konsenserwartungen zurückgeblieben. Die Umsätze lagen - vorwiegend wechselkursbedingt - 1 Prozent unter den Prognosen. Auch sei der Cashflow vor allem aufgrund des Nettoumlaufvermögens negativ und damit schwach. Positiv heben die Analysten indes das starke organische Wachstum von 8,8 Prozent hervor. Der Auftragseingang der Sparte Wiring Systems sei zwar zurückgegangen, doch würden im zweiten Halbjahr hohe Neuaufträge erwartet.

Für Deutsche Euroshop geht es 1,4 Prozent nach unten. Und das obgleich die Zweitquartalszahlen sich im Rahmen der Erwartungen bewegen. Das Modernisierungsprogramm und einmalige Abschreibungen hätten den Nettogewinn belastet, so Equinet. Insgesamt sei die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal aber stabil gewesen.

Stratec brechen nach Zahlen ein

Nach Veröffentlichung von Zahlen brechen Stratec um 15,8 Prozent ein. Belastend wirkt der Margenschwund im Ergebnis, die adjustierte EBIT-Marge fiel im ersten Halbjahr auf 9,8 Prozent nach 12,7 im Vorjahreszeitraum. Beim Umsatz für das laufende Jahr wird das Unternehmen zudem vorsichtiger. Oddo hat die Stratec-Aktie nach den Zahlen auf "Reduce" gesenkt. Die Halbjahreszahlen seien unter den Erwartungen geblieben, und der Ausblick lege ein schwächeres zweites Halbjahr nahe als bislang erwartet.

Vestas legen nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 4,5 Prozent zu. Wie es heißt, hat das Windenergie-Unternehmen die Gewinnprognose übertroffen. Nach der Kursschwäche der vergangenen Monate hat Vestas nun auch ein Aktienrückkaufprogramm über umgerechnet etwa 200 Millionen Euro aufgelegt.

Aber auch die Analysten bewegen die Kurse. So hat Berenberg den Verkauf der Aktie von Leifheit empfohlen, die verliert in der Folge 1,3 Prozent. Die Kollegen der Commerzbank empfehlen dagegen die Aktie von Puma zum Kauf, der Wert legt um 2,1 Prozent zu. Nach einer Reihe negativer Analystenkommentare geben K+S um 3,7 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.401,18 -0,24 -8,26 -2,93 Stoxx-50 3.079,23 -0,45 -13,83 -3,10 DAX 12.343,55 -0,12 -15,32 -4,44 MDAX 26.497,78 -0,35 -94,03 1,13 TecDAX 2.909,61 -0,14 -4,05 15,05 SDAX 12.191,67 -0,49 -60,14 2,56 FTSE 7.548,28 -0,83 -63,36 -0,27 CAC 5.383,06 -0,38 -20,34 1,33 Bund-Future 163,35 0,14 2,97 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.55 Uhr Di, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1323 -0,19% 1,1328 1,1359 -5,8% EUR/JPY 125,96 -0,17% 126,05 125,91 -6,9% EUR/CHF 1,1301 +0,22% 1,1287 1,1275 -3,5% EUR/GBP 0,8905 -0,15% 0,8915 0,8914 +0,2% USD/JPY 111,22 +0,00% 111,27 110,86 -1,3% GBP/USD 1,2716 -0,05% 1,2706 1,2744 -5,9% Bitcoin BTC/USD 6.372,36 +3,9% 6.335,29 6.051,67 -53,3% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,65 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,33 -0,11 USA 2 Jahre 2,63 2,64 0,74 USA 10 Jahre 2,88 2,90 0,47 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,10 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,15 67,04 -1,3% -0,89 +12,0% Brent/ICE 71,79 72,46 -0,9% -0,67 +11,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.185,27 1.194,10 -0,7% -8,83 -9,0% Silber (Spot) 14,84 15,06 -1,5% -0,22 -12,4% Platin (Spot) 782,25 803,00 -2,6% -20,75 -15,8% Kupfer-Future 2,62 2,68 -2,4% -0,07 -21,6% ===

