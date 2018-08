Unterföhring (ots) -



Lachen ohne Pause! Zum Auftakt des SAT.1-Fun-Freitags nach der Sommerpause meldet sich Hugo Egon Balder mit einer dreistündigen XXL-Ausgabe von "Genial daneben - Die Schlagershow" zurück, am 7. September, um 20:15 Uhr, bevor zum ersten Mal Bülent Ceylan die Spaß-Krone übernimmt. Der Comedian präsentiert ab dem 14. September, 20:15 Uhr, sechs Folgen seiner neuen Show "Game of Games". Weiter geht es im Anschluss mit neuen Folgen von "Genial daneben" (21:45 Uhr), "Mord mit Ansage" (22:45 Uhr) und der ersten Staffel "Richtig witzig" (23:45 Uhr).



Bülent Ceylan: "'Game of Games' ist die fetteste und am aufwendigsten produzierte Game-Show, die ich kenne - und das Beste: Die Spiele sind superwitzig und so abenteuerlich, dass man sich teilweise kaum vorstellen kann, dass das keine Stuntmen, sondern ganz normale Kandidaten sind, die da durch das ganze Studio katapultiert werden. Ich habe mir schon lange gewünscht, mal ein internationales Format zu moderieren und bin total happy, dass SAT.1 mir mit 'Game of Games' diese Chance gibt! Und das war noch lange nicht alles - immerhin haben wir eine längerfristige Beziehung geschlossen ..."



SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Der SAT.1-Fun-Freitag ist die erste Comedy-Adresse im deutschen TV. Mit Bülent Ceylan konnten wir einen weiteren großartigen Comedian exklusiv für unseren Sender gewinnen und ich kann mir keinen besseren Host für 'Game of Games' vorstellen: Die Show lebt von Witz, Spontaneität und dem lockeren Umgang zwischen Kandidaten und Moderator. Und das ist nur der Start in einen langen, lustigen Comedy-Abend."



DIE FORMATE IM EINZELNEN



Hier spielt die Musik. "Genial daneben - Die Schlagershow" (7. September, 20:15 Uhr)



In der neuen Spezial-Ausgabe der Kult-Show "Genial daneben" sorgen Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning für das Schlager-Highlight des Sommers. Das bewährte Rateteam beantwortet gemeinsam mit seinen Gästen wie Martin Rütter, Michael Kessler, Bülent Ceylan und Ingo Appelt sowohl die gewohnt schrägen Fragen der Zuschauer als die ihrer musikalischen Gäste: voXXclub, DJ Ötzi, Klubb3 und weitere Gaststars sorgen außerdem auf der Musikbühne für Schlagerlaune. Produzent ist Constantin Entertainment.



Schnell dabei, schnell vorbei. "Game of Games" (ab 14. September, 20:15 Uhr)



In der neuen SAT.1-Comedy-Gameshow "Game of Games" holt Gastgeber Bülent Ceylan seine Spieler aus dem Publikum auf die Bühne. In fünf verrückten, witzigen Herausforderungen qualifiziert sich jeweils ein Teilnehmer für das Auswahlspiel: "Locker auf den Hocker" - im Prinzip Stuhltanz und zwar blind. Wer nach dem Ende der Musik keine Sitzgelegenheit findet, ist raus. Die übrigen vier Kandidaten beantworten in der folgenden Quiz-Runde "Siegen oder Fliegen" nacheinander Fragen. Wer keine Antwort weiß oder danebenliegt, der fliegt. Der letzte Spieler hat die Chance im Finalspiel "Foto Finish" bis zu 50.000 Euro zu gewinnen. "Game of Games" ist eine Showadaption aus den USA, erfunden und moderiert von Ellen DeGeneres. Produzent ist Warner Brothers Deutschland.



Was ist die Bananenstellung? "Genial daneben" (ab 14. September, 21:45 Uhr)



Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. Constantin Entertainment produziert "Genial daneben."



Zum Totlachen. "Mord mit Ansage" (ab 14. September, 22:45 Uhr)



Ob in der Autowerkstatt, beim Metzger oder auf dem Bürgeramt: In der Impro-Show "Mord mit Ansage" weiß niemand, wer der Mörder ist und welche Rolle die Mitglieder des prominenten Comedy-Casts im jeweiligen Mordfall einnehmen. Unter Anleitung von Erzähler Bill Mockridge müssen die Comedystars komplett ohne Drehbuch und nur mit Hilfe ihres Impro-Talents herausfinden, welches Verbrechen begangen wurde - und greifen dabei zu ganz eigenen und gerne mal abstrusen Herangehensweisen. Mit dabei als Gäste sind u.a. Kaya Yanar, Martin Klempnow, Lisa Feller und Chris Tall. Produzent für "Mord mit Ansage" ist Red Seven.



Wer reißt den besten Witz? "Richtig witzig" (ab 14. September, 23:45 Uhr)



Kommt ein Pinguin in eine Strandbar ... Moderator Hugo Egon Balder lädt Deutschlands Comedy-Elite dazu ein, ihr Talent im Witzeerzählen zu beweisen. Bei "Richtig witzig" heizen Comedians wie Oliver Pocher, Janine Kunze, Karl Dall oder Mike Krüger in mehreren Runden dem Publikum mit ihren besten Witzen aus unterschiedlichen Kategorien ein: Männer-Witze, Beamten-Witze, Arzt-Witze, Blondinen-Witze und viele mehr - ganz nach dem Motto: Der Freitag ist zum Lachen da. "Richtig witzig" wird produziert von Constantin Entertainment.



Der SAT.1-Fun-Freitag Start am 7. September 2018:



- "Genial daneben - Die Schlagershow" (20:15 Uhr)



Der SAT.1-Fun-Freitag Start ab 14. September 2018:



- "Game of Games" (20:15 Uhr, neu) - "Genial daneben" (21:45 Uhr, neue Folgen) - "Mord mit Ansage" (22:45 Uhr, neue Folgen) - "Richtig witzig" (23:45 Uhr, 1. Staffel)







