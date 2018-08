Fundamental: Der am letzten Freitag veröffentlichte CoT-Report wies das allgemeine Interesse an Silber-Futures zwar auf hohem Niveau aus, doch weiteten die großen Spekulanten zuletzt ihre Short-Engagements deutlich mehr als ihre Long-Position aus, wodurch die Einschätzung über den Silberpreis pessimistischer wurde. Einen weiteren Grund für fallende Notierungen machten die Anleger in Indien aus. Dort gingen die Exporte von Silberschmuck im ersten Quartal um mehr als 90 Prozent zurück. Auch die Silbernachfrage Indiens verringerte sich. Von April bis Juni gaben die Importe um über ein Drittel nach.

Technisch: Der Silberpreis setzte nach einer kurzen, zur Seite laufende Phase zwischen 15,20 und 15,60 US-Dollar seine vorherige Richtung fort und erreichte heute ein Tief bei 14,81 US-Dollar. Zuvor waren die Notierungen aus der eingangs beschrieben Übergangsphase nach unten ausgebrochen, was die seit ...

