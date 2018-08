Die Baader Bank hat die Einstufung für Talanx nach den Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Versicherer habe eine gute Entwicklung in Deutschland verzeichnet, doch das Industrieversicherungsgeschäft sei überraschend schwach ausgefallen, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei derzeit eher niedrig bewertet, ein Abschlag zu der Branche sei aber unter anderem wegen der komplexen Konzernstruktur gerechtfertigt./mf/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-08-15/13:16

ISIN: DE000TLX1005