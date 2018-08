Leipzig (ots) -



Der Direktvermarkter für neue Energien Energy2market (e2m) wurde von FOCUS Business unter die TOP 50-Arbeitgeber im Mittelstand in der Energiebranche ausgewählt. Diese Auszeichnung wird jährlich gemeinsam mit dem Bewertungsportal kununu vergeben und geht an Unternehmen, die durch besonders positive Bewertungen durch Arbeitnehmer herausragen. Energy2market beschäftigt am Hauptstandort Leipzig etwa 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zeichnet sich, trotz seiner marktführenden Position und fast zehnjährigem Bestehen, durch eine Start-up-ähnliche, offene Unternehmenskultur und besonders innovative interne Arbeitsprozesse aus.



Als einer der größten Direktvermarkter für neue Energien und Betreiber eines virtuellen Kraftwerkes mit der Leistung von etwa vier bis fünf herkömmlichen Kohlekraftwerken ist das Aufgabenspektrum des Leipziger Energieexperten extrem vielschichtig: Von IT-Experten und Software-Designern über Ingenieure für den technischen Betrieb und die Steuerung von Erzeugungsanlagen bis hin zu Portfoliomanagern und spezialisierten Kundenberatern reicht die Bandbreite. Diese Vielfalt erzeugt eine Kombination verschiedenster Arbeitsstile, von denen wiederum alle Beschäftigten profitieren.



"Vor allem im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung wird uns als Arbeitgeber von vielen Teams eine hohe Kompetenz und Dynamik bescheinigt", erklärt Andreas Keil, Gründer und Geschäftsführer der Energy2market GmbH. "Wir kultivieren bewusst den Blick über den Tellerrand hinaus und haben dies auch als festen Bestandteil in unsere Unternehmensprinzipien verankert. Die Auszeichnung als TOP-Arbeitgeber ist ein Spiegel dieser Kultur, der wir vor allem unseren geschäftlichen Erfolg und unsere stetige Innovationskraft zu verdanken haben."



Das Ranking und die weiteren Platzierungen der "TOP-Arbeitgeber Mittelstand 2019" werden im FOCUS Business-Sonderheft im November 2018 bekannt gegeben.



Energy2market GmbH:



Energy2market (e2m), gegründet 2009 am heutigen Hauptsitz in Leipzig, ist mit über 120 Mitarbeitern einer der größten Aggregatoren für Erneuerbare Energien in Europa. Über ein eigenes Virtuelles Kraftwerk bündelt, überwacht und steuert der Energiedienstleister über 4.500 Erzeugungsanlagen erneuerbarer Erzeuger, Stromspeicher & Verbraucher und vernetzt diese mit den Stromhandelsmärkten. Mit 3.767 MW (Stand 2018) vermarkteter Erzeugungsleistung aus EEG-Anlagen gehört e2m zu den größten Direktvermarktern für Energie und ist größter Poolanbieter für Regelenergie in Deutschland. Das Wirtschaftsmagazin Brand eins hat e2m 2018 zu den innovativsten Unternehmen in der Energiebranche gekürt; FOCUS Business wählte das Unternehmen unter die "TOP 50 Arbeitergeber Mittelstand". Mit der für die Vermarktung von Energie-Flexibilität notwendigen Infrastruktur, Marktzugängen zu allen deutschen und teilweise zu internationalen Handelsmärkten sowie langjährigem Know-how der Mitarbeiter gestaltet e2m den Energiemarkt der Zukunft mit.



