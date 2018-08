Nachdem Evotec in der laufenden Woche die 20-Euro-Marke passieren konnte, könnte die Stimmung bei den Anlegern kaum besser sein. Die Analysten trauen der Aktie jetzt noch weitere Zugewinne zu. Unter anderem hat erst kürzlich die Deutsche Bank ihre Prognose angehoben und gibt jetzt ein Kursziel von 21 Euro statt zuvor 20 Euro aus. Oddo BHF gibt sich noch optimistischer und spricht von einem Kursziel in Höhe von 22 Euro. Beiden Analysen gemein ist die klare Empfehlung zum Kauf der Aktie. In Sachen ... (Robert Sasse)

