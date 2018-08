Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Drägerwerk auf "Sell" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Kursverfall der türkischen Lira könnte das Ergebnis des Medizin- und Sicherheitstechnikunternehmens im zweiten Halbjahr belasten, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Lira sei eine der wichtigsten Währungen für das Unternehmen, so dass die negativen Nachrichten in den kommenden Quartalen anhalten dürften./mf/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

