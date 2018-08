Zwischen Dezember letzten Jahres und grob Juni 2018 herrschte bei der Kryptowährung Bitcoin ein intakter Abwärtstrend, der anschließend jedoch in eine volatile Seitwärtsphase umgemünzt wurde. Ein Anstiegsversuch über 8.000 US-Dollar gegen Ende letzten Monats scheiterte nach wenigen Tagen und führte zurück auf das Niveau von glatt 6.000 US-Dollar. Derzeit hält sich der Bitcoin noch in diesem Bereich auf und konnte heute überraschend um über vier Prozent zulegen.

6.000 USD Dreh- und Angelpunkt

Doch dieses Szenario muss nicht zwangsläufig so weiter fortgeführt werden, aus technischer Sicht ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ein markanter Abwärtsimpuls die Seitwärtsphase zur Unterseite auflöst und entsprechende Signale an Investoren sendet. So oder so, bleibt es hoch risikohaft diesen Wert mit größeren Einsätzen zu handeln. Auf Sicht von nur wenigen Stunden allerdings ...

