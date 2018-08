Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 76 auf 81 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Boss passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Sportartikelhersteller unter Berücksichtigung der unlängst vorgelegten Zahlen und der jüngsten Schwankungen am Devisenmarkt an./ajx/tih Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-08-15/14:48

ISIN: US6541061031