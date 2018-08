Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen/Nürnberg (pts008/15.08.2018/15:00) - Die Messe Chillventa in Nürnberg ist die Weltleitmesse rund um Energieeffizienz, Wärmepumpen und Kältetechnik. Vom 16. bis 18. Oktober 2018 stellt ebm-papst in Halle 4A-317 dem Fachpublikum die neuesten Innovationen und Trends bei Ventilatoren vor. Ventilatoren für Kühltürme Auf der Chillventa stellt ebm-papst unter anderem Ventilatoren für den Einsatz in Kühltürmen vor. Diese werden für die Kühlung eines Prozesses, einer Anlage oder eines Gebäudes eingesetzt. Abwärme wird über Axial- als auch Radialventilatoren in EC-Technologie an die Umgebungsluft abgeführt. Dank eines speziellen Korrosionsschutzes sind die EC-Ventilatoren für die rauen Umweltbedingungen bestens gewappnet. Auf der Chillventa wird unter anderem ein Axialventilator der Baugröße 1.250 mm mit Diffusor AxiTop vorgestellt, der mit seiner schwarzen Lackierung einen besonders hohen Korrosionsschutz besitzt. Energiesparen und Vernetzbarkeit im Supermarkt Neben einem möglichst geringen Energieverbrauch ist bei Kühlmöbeln im Supermarkt die Zuverlässigkeit ein wichtiges Thema. Fällt ein Ventilator aus, gilt es den Fehler schnell zu lokalisieren und zu beheben, möglichst ohne dass die Kühlkette beeinträchtigt wird und Lebensmittel verderben. Hier hilft die Vernetzung über die serielle Schnittstelle für die Kommunikation über MODBUS-RTU, die optional bei EC-Ventilatoren mit Energiesparmotor (ESM) von ebm-papst verfügbar ist. Die Vorteile werden auf dem Messestand erlebbar gemacht. ATEX-Lösungen für große Kältekreisläufe Die kleineren Motoren und Komplettsysteme von ebm-papst entsprechen standardmäßig der Europäischen Norm EN 60335-2-89 (Haushaltsgerätenorm - Besondere Anforderungen für gewerbliche Kühl-/Gefriergeräte) und liefern eine sichere Kühllösung, auch bei Verwendung von brennbaren Kältemitteln. Bei Kühlkreisläufen mit mehr als 150 g brennbarem Kältemittel wird nach der Norm der Einsatz von ATEX-Komponenten gefordert. Allerdings genügt es nicht, nur einen Motor mit ATEX-Label einzusetzen, der komplette Ventilator muss entsprechend zugelassen sein. ebm-papst bietet mit dem ESM auch Ventilatoren mit der ATEX-Zulassung II 3G Ex nA IIA T4 Gc an. Die Ventilatoren erfüllen die ATEX-Norm EN 60079 und dürfen damit auch bei größeren Kühlmöbeln, Verbund- und Kaskadenanlagen mit mehr als 150 g brennbarem Kältemittel eingesetzt werden. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 2 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 48 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180815008

