Auch der Mittwoch bringt für Anleger von SpeakEasy Cannabis Club keine Entspannung. Stattdessen stürzt die Aktie schon am Morgen erneut um 8,2 Prozent ab und erreicht damit einen Kurs von 0,31 Euro. Was für die vergleichsweise hohen Verkäufe sorgt, darüber lässt sich allenfalls spekulieren. Nachrichten rund um das Unternehmen sind noch immer rar gesät. Es ist auch nicht bekannt, ob sich ein Großaktionär von Anteilen getrennt hat oder ob in Insiderkreisen nennenswerte Informationen kursieren. ... (Robert Sasse)

