BELLEVUE/SINGAPUR (IT-Times) - Der US-amerikanische Online-Reiseanbieter Expedia Group erwirbt von der AirAsia Group das gemeinsame Joint Venture AAE Travel vollständig und kauft die restlichen Anteile. Die Expedia Group Inc. erwirbt mit 25 Prozent die restlichen Anteile an der AAE Travel Pte. Ltd. mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...