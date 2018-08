Ungeachtet der aktuell schwierigen Handelsbeziehungen zwischen den USA und China plant der chinesische E-Autobauer NIO einen 1,8 Milliarden Dollar schweren Börsengang auf dem New Yorker Parkett. Dies geht aus kürzlich bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokumenten hervor, wie das "Manager-Magazin" (MM) am Dienstag berichtete. NIO will frisches Kapital einsammeln Demnach wäre der IPO der zweitgrößte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...