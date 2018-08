Für Hans Joachim Theiß, den Vorstandsvorsitzenden von SMT Scharf, läuft zurzeit alles nach Plan: "Viele Bergwerksbetreiber haben ihre Zurückhaltung abgelegt und investieren wieder - in neue Bergbauprojekte ebenso wie in die Modernisierung ihrer bestehenden Anlagen." Das zeigt sich auch in den starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...