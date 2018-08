Berlin (ots) -



Es gibt viele Komponenten, die unseren Schlaf positiv beeinflussen können. Absolute Stille, Dunkelheit, eine angenehme Zimmertemperatur und ein Glas Milch vor dem Schlafengehen zum Beispiel. So wie in allen Lebensbereichen gilt aber auch hier: Bei den Basics fängt es an. Neben der idealen Matratze sorgt vor allem der Lattenrost für erholsame Nächte und glückliche Tage.



Casper präsentiert nun einen Lattenrost (www.casper.com/lattenrost) auf dem deutschsprachigen Markt und zeigt, warum dieser die Schlafqualität enorm verbessert:



1. Die optimale Unterstützung für Frühaufsteher und Nachteulen



Durch den Lattenrost wird das Körpergewicht beim Schlafen optimal verteilt. Die einzelnen Holzlatten sorgen dafür, dass die Stellen, die extra Support benötigen, unterstützt und entlastet werden. Andere Areale hingegen können ideal einsinken. So gehören Rückenschmerzen bald der Vergangenheit an.



2. Nachhaltige Erholung, Tag für Tag



Die Stabilisierung und Abfederung des Körpers durch den Lattenrost beeinflusst auch unsere Erholung. Wenn die Rückenmuskeln entspannen können, entspannt sich der ganze Körper und auch unser Kopf. Mehr Energie für den nächsten Tag ist die Folge - und vielleicht auch eine Tasse Kaffee weniger am nächsten Morgen.



3. Bitte nicht ins Schwitzen kommen



Der Lattenrost ist wichtig für die Luftzirkulation der Matratze und verhindert den Stau von Feuchtigkeit unter dieser. Ob bewusst oder unbewusst - Erwachsene schwitzen in der Regel einen halben Liter Körperflüssigkeit pro Nacht. Keine Belüftung ist weder für die Matratze, den Boden oder den Schläfer selbst erfreulich. Während heißer Sommernächte sorgt der Lattenrost so auch dafür, dass wir einen kühlen Kopf und Körper bewahren.



4. Halt, der hält



Schon einmal auf Holzlatten geschlafen? Die beliebte Alternative zum Lattenrost verrutscht bei den kleinsten Bewegungen. Das Beziehen von frischer Bettwäsche, das Umräumen vom Bett und die Bewegungen beim Schlafen werden so gerne zu einer kleinen Herausforderung. Mit einem Lattenrost bleibt hingegen alles dort, wo es hingehört.



5. Vollkommener Komfort und vollkommene Erholung



Ein Lattenrost ist kein Muss, verbessert aber enorm die Schlafqualität. In Verbindung mit der passenden Matratze bietet er die volle Komfort-Erfahrung und eröffnet ganz neue Schlaf- und Traumwelten!



Der Casper Lattenrost ist aus massivem Buchen- und Birkenholz gefertigt und hat 30 Federleisten, die in einem Abstand von 3 cm angeordnet sind. Er wurde auf Stabilität und Langlebigkeit getestet und wird in Deutschland hergestellt. Die Festigkeit des Lattenrosts kann individuell angepasst werden und das Kopfteil ist verstellbar. Er ist klappbar und kinderleicht aufzubauen.



Die Preisspanne des Casper Lattenrosts liegt zwischen 160 EUR für die Größe 80 x 200 cm und 240 EUR für 140 x 200 cm. Er ist im Casper Online Shop (www.casper.com/lattenrost) erhältlich und wird in der Casper Box nach Hause geliefert.



