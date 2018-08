Zürich (ots) - Energieministerin Doris Leuthard warnt im Interview

mit der «Handelszeitung» vor einer weiteren Verzögerung beim

Stromabkommen mit der EU. «Für die Schweizer Konsumenten ist die

Stromrechnung deshalb schon heute um rund 120 Millionen Franken pro

Jahr höher, als wenn wir gleichberechtigt im EU-Markt teilnehmen

könnten», rechnet Leuthard vor. Denn die Schweizer Stromhändler seien

ohne Stromabkommen von den EU-Handelsplattformen ausgeschlossen,

wodurch der Handel aufwendiger und teurer sei als in der Union. Unter

zusätzlichen Druck gerieten ohne Rahmen- respektive Stromabkommen

auch die Schweizer Stromkonzerne. «Sie werden ohne gleichberechtigten

Zugang Einbussen erleiden, da etwa ihr Grünstrom (Stichwort

Herkunftsnachweise) in der EU künftig nicht mehr anerkannt wird.»

Ohne Stromabkommen geriete die Schweiz zunehmend ins Abseits, warnt

Leuthard im «Handelszeitung»-Interview. Die Kooperation unter den

Mitgliedsländern im EU-Energie-Binnenmarkt würde zunehmend laufend

verstärkt.



