DAX-Stabilisierungsversuch misslingt - Bayer unter Druck

Nach einem vielversprechenden Handelsauftakt und leichten Kursgewinnen rutschte der DAX im Verlauf des heutigen Mittwochhandels deutlich in die Verlustzone.

Das war heute los. Den Investoren am deutschen Aktienmarkt machte unter anderem ein schwacher Handelsauftakt an der Wall Street zu schaffen. Die negative Stimmung übertrug sich auf DAX & Co. Darüber hinaus bleibt die Frage, ob die türkische Lira und der Istanbuler Aktienmarkt inzwischen das Schlimmste überstanden haben oder ob den Märkten noch weitere Turbulenzen drohen. Mit der chinesischen Währung steht derzeit ein weiterer Krisenkandidat im Blickpunkt der Anleger.

Das waren die Tops & Flops. Angesichts des schwachen Gesamtmarktumfelds gab es im DAX keine großen Ausreißer nach oben. An der Spitze hielten sich unter anderem einige defensive Werte auf. Beispielswiese legte die Aktie von Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802) in der Spitze knapp 2 Prozent an Wert zu und gehörte zu den wenigen Titeln in der ersten deutschen Börsenliga, die sich lange Zeit in der Gewinnzone halten konnten.

