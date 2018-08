Biofrontera AG: Telefonkonferenz der Biofrontera AG am 31. August 2018 anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahresmitteilung zum 30. Juni 2018 DGAP-News: Biofrontera AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Biofrontera AG: Telefonkonferenz der Biofrontera AG am 31. August 2018 anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahresmitteilung zum 30. Juni 2018 15.08.2018 / 18:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Telefonkonferenz der Biofrontera AG am 31. August 2018 anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahresmitteilung zum 30. Juni 2018 Leverkusen, den 15. August 2018 - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, wird am 31. August 2018 die Halbjahresmitteilung zum 30. Juni 2018 veröffentlichen. Der Vorstand der Biofrontera AG wird in einer Telefonkonferenz über die wesentlichen Entwicklungen im Berichtszeitraum informieren. Die Telefonkonferenz für Aktionäre und interessierte Investoren beginnt in deutscher Sprache um 10:00 Uhr, auf Englisch um 14:00 Uhr. Telefonkonferenz - DEUTSCH 31. August 2018, 10:00 Uhr CEST Einwahlnummer: +49 (0)69 2222 25204 Bestätigungsnummer: 3448423 Telefonkonferenz - ENGLISCH 31. August 2018, 14:30 Uhr CEST Einwahlnummer USA: +1 929 477 0402 Einwahlnummer UK: +44 (0)330 336 9411 Bestätigungsnummer: 5675352 Bitte wählen Sie sich bereits 5 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein, um einen pünktlichen Start zu ermöglichen. -Ende- Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an: Ansprechpartner für Investoren Thomas Schaffer, Finanzvorstand ir@biofrontera.com +49-214-87632-0 Brainwell Asset Solutions +49-152-08931514 Jürgen Benker Ansprechpartner für Journalisten Instinctif Partners [1]susanne.rizzo@instinctif.com Susanne Rizzo +49-89-3090-5189-24 1. mailto:volker.siegert@cortent.de Hintergrund: Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer Kosmetika spezialisiert ist. Das Leverkusener Unternehmen mit weltweit rund 130 Mitarbeitern entwickelt und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz(R), ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Ameluz(R) wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen die Dermokosmetikserie Belixos(R), eine Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut. Biofrontera ist das erste deutsche Gründer-geführte pharmazeutische Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) gelistet. www.biofrontera.com Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Geschäftstätigkeit der Biofrontera AG betreffen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Meinung der Biofrontera zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken. Die von Biofrontera tatsächlich erzielten Ergebnisse können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die im Rahmen der zukunftsbezogenen Aussagen gemacht werden. Biofrontera ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. 15.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Telefon: +49 (0)214 87632 0 Fax: +49 (0)214 87632 90 E-Mail: ir@biofrontera.com Internet: www.biofrontera.com ISIN: DE0006046113, NASDAQ: BFRA WKN: 604611 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq Ende der Mitteilung DGAP News-Service 714653 15.08.2018

