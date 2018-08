Die nächste digitale Transformationswelle in Asien miterleben

Weltweit führende biomedizinische und technologische Institute versammeln sich vom 29. November bis 2. Dezember2018 in Taipeh zur wichtigsten Gesundheits- und Technologieveranstaltung Asiens - The HealthcareExpo Taiwan. Passend zum Thema "Med X Tech" wird eine Reihe weltweiter Technologieführer die neuesten technologischen Weiterentwicklungen vorstellen und zeigen, wie Technologie bessere Lösungen für künftige medizinische Einsatzbereiche hervorbringt.

Die Messe vereint in diesem Jahr über 400 erstklassige medizinische Institute und multinationale IT-/IKT-/Elektronik-Giganten. Der IT-Bereich zeigt medizinische Innovationen bei KI-, IoT- und Robotik-Technologien. Die medizinischen Institute werden fortschrittliche medizinische Technologien, intelligente Krankenhauskonzepte, Produkte und Dienstleistungen vorführen, während Biopharmazie-, Medizintechnik- und Genetik-Unternehmen die aktuellsten Fortentwicklungen der Präzisionsmedizin präsentieren. Insgesamt werden mehr als 1.400 Stände das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens von der Prävention über die Behandlung bis hin zur Nachsorge abdecken.

Darüber hinaus haben Taiwans führende Technologieplayer wie Foxconn, BenQ, Asus, Wistron und Quanta ihre Unternehmen aktiv auf das Gesundheitswesen diversifiziert, während KI-Pioniere wie Google, Microsoft und Nvidia die Gründung von KI-Zentren angekündigt haben, um in diesem Jahr Projekte zu entwickeln, die den Fokus auf medizinische Anwendungen in Taiwan setzen. Mit einem erstklassigen Gesundheitssystem, fundierten klinischen Datenressourcen und einer beeindruckenden Anzahl von technischen und medizinischen Fachkräften ist Taiwan inzwischen eine neue Drehscheibe für das digitale Gesundheitswesen in Asien.

Healthcare Expo Taiwan ist eine Vorzeigemesse im asiatisch-pazifischen Raum, die interdisziplinäre Kooperationen zwischen Medizin, IT/Elektronik und Biopharmazeutika verbindet. Gemäß den neuesten Trends im Gesundheitswesen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Technik und Gesundheitsversorgung werden auf der Messe folgende Veranstaltungen geboten:

Med X Tech Summit Asia: Ausblick auf die Zukunft des Gesundheitswesens

Auf diesem internationalen Gipfel versammeln sich weltweit führende Persönlichkeiten, um die Zukunftstrends der Gesundheitsbranche zu erörtern. Themen sind KI, IoT, Blockchain, Präzisionsmedizin, Regenerative Medizin und mehr. Dabei lernen die Teilnehmer die neuesten technologischen Errungenschaften im Gesundheitswesen kennen.

Bio Innovation Stadium: Disruptive Innovationen im Blickpunkt

Auf dem Programm stehen Vorträge von biomedizinischen Innovatoren aus Israel, Australien, den USA, Frankreich, Korea und Singapur zu Themen von Technologien, die aktuelle Versorgungsmodelle umwälzen, bis hin zu Innovationen, die den Fortschritt der Gesundheitsbranche beschleunigen. Entdecken Sie mit uns Möglichkeiten und Strategien für biomedizinische Innovationen und Investitionen.

Seien Sie dabei und melden Sie sich jetzt an!

