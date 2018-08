Point Roberts, Washington und Delta, British Columbia (ots/PRNewswire) -



Das Blockchain-Technologie-Unternehmen Fineqia International Inc. (CSE: FNQ.CN), (OTC: FNQQF) wird die Ausgabe und Verwaltung von Anleihen testen, die durch Krypto-Assets gedeckt sind



Investorideas.com, ein führendes Unternehmen für Blockchain-Inhalte mit seinen Bitcoin- und Blockchain-Portalen Bitcoinandblockchainstocks.com (http://www.bitcoinandblockchainstocks.com/), Cryptocurrencyinvestorideas.com (http://www.cryptocurrencyinvestorideas.com/) und Blockchaininvestorideas.com (http://www.blockchaininvestorideas.com/) gibt eine Nahaufnahme des Fintech-Sektors mit einem Blick auf die aktuellen Innovationen heraus, die in der regulatorischen Sandbox der Financial Conduct Authority (FCA) getestet und akzeptiert werden.



Die regulatorische Sandbox (https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox) ermöglicht es Unternehmen, innovative Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle in einem Live-Marktumfeld zu testen und gleichzeitig sicherzustellen, dass entsprechende Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Sie ist Teil von "Innovate", einer Initiative, die 2014 gestartet wurde, um den Wettbewerb im Interesse der Verbraucher zu fördern. Seit ihrer Einführung hat Innovate mehr als 1.200 Bewerbungen erhalten und mehr als 500 Unternehmen unterstützt. Die Sandbox war eine Premiere für die Regulierungsbehörden weltweit und unterstrich das Engagement des FCA für Innovationen im Finanzdienstleistungssektor.



Neunundzwanzig junge Unternehmen wurden gerade zusätzlich akzeptiert, darunter Fineqia Limited, die britische Niederlassung von Fineqia International (CSE: FNQ), (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) mit seiner Blockchain-basierten Digitalplattform, die es Unternehmen ermöglicht, Schuld- und Beteiligungstitel herauszugeben und zu verwalten, einschließlich durch Krypto-Assets gedeckte Anleihen.



Die FCA hat das Potenzial von Blockchain-basierten Start-ups erkannt, indem es elf Unternehmen mit Bezug zu Blockchain- und Distributed-Ledger-Technologie Sandbox-Zugang gewährt, fast 40 % der 29 akzeptierten Unternehmen.



Zu den weiteren neuen Unternehmen gehört Fractal, eine Erkenntnisplattform, die Distributed-Ledger- und Künstliche-Intelligenz-Technologien einsetzt, um die Finanzierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen voranzutreiben, indem es Kreditanträge digitalisiert und Kreditvergaben mit den zugrunde liegenden Finanzdaten verbindet, und durch "Meet Mia", einem Chatbot auf Facebook (Zitat (https://finance.yahoo.com/quote/FB?p=FB&.tsrc=fin-srch-v1)) Messenger, der es Kunden ermöglicht, Reiseversicherungen zu kaufen und zu verwalten. Richtlinien sind in einfachem Englisch verfasst und Kunden können den Chatbot "fragen", was die Versicherungen abdecken. Außerdem werden Rabatte und die automatisierte Abwicklung von Versicherungsfällen verfügbar sein. Quelle (https://www.fca.org.uk/ne ws/press-releases/fca-reveals-fourth-round-successful-firms-its-regul atory-sandbox)



Für Investoren, die sich für die in diesem Programm repräsentierten Innovationen im Bereich Finanztechnologie interessieren, gibt es eine Reihe größerer und kleinerer Aktienbestände, die jetzt akzeptiert werden.



Fineqia International (CSE: FNQ), (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) hat sich mit seiner britischen Tochtergesellschaft Fineqia Limited gerade einer Reihe anderer börsennotierter Unternehmen angeschlossen, die für die regulatorische Sandbox der FCA akzeptiert wurden, und hob deren Bedeutung in einer aktuellen Pressemitteilung hervor.



"Das hilft uns, eine neue Anlageklasse innerhalb der regulatorischen Schutzumgebung zu entwickeln, die das FCA-Sandbox-Programm bietet", sagte Bundeep Singh Rangar, der CEO von Fineqia. "Dies ist ein Beweis für die Bemühungen und das Engagement des Teams für eine disziplinierte und konforme Markteinführung eines neuen Finanzprodukts. Die weltweite Nachfrage nach Krediten gegen Krypto-Beteiligungen steigt, und mit diesem Test wollen wir zeigen, dass wir in der Lage sind, diesen wachsenden Markt erfolgreich zu erschließen."



Auch ein anderes Unternehmen in der aktuellen Gruppe von 29 Unternehmen hat Verbindungen zum Börsenmarkt. 20|30 ist eine DLT-basierte Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Kapital auf eine effiziente und optimierte Art zu beschaffen. Der Test wird zusammen mit der London Stock Exchange Group (Zitat (https://finance.yahoo.com/quote/LSE.L?p=LSE.L&.tsrc=fin-srch-v1)) und Nivaura (https://www.nivaura.com/) durchgeführt.



Zu den Unternehmen, die bereits 2017 in das regulatorische Programm der FCA Sandbox aufgenommen wurden, zählen große Namen der Finanzmärkte wie Barclays PLC (Zitat (https://finance.yahoo.com/quote/BCS?p=BCS&.tsrc=fin-srch-v1)), das sein Regtech-Angebot testet, welches Aktualisierungen an Regulierungen im FCA-Handbuch verfolgt und die internen Richtlinien von Barclays daran orientiert. Quelle (https://www.fca.org.uk/news/pr ess-releases/fca-reveals-next-round-successful-firms-its-regulatory-s andbox)



Im Jahr 2016 wurde HSBC Holdings plc (Zitat (https://finance.yahoo.com/quote/HSBC?p=HSBC&.tsrc=fin-srch-v1)) für das Testen einer App akzeptiert, die in Zusammenarbeit mit dem Fintech-Start-up Pariti Technologies entwickelt wurde und mit deren Hilfe Kunden ihre Finanzen besser verwalten können. Quelle (https://w ww.fca.org.uk/news/press-releases/financial-conduct-authority-unveils -successful-sandbox-firms-second-anniversary)



Über Fineqia International



Fineqia International ist in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA) gelistet. Fineqia International gibt die Corporate Governance, Unternehmenskultur, Abläufe und Beziehungen des Unternehmens vor, nach denen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften gesteuert und geführt werden. Es überwacht und gewährleistet den Erfolg, die Planung und das Wachstum des Unternehmens und all seiner Tochtergesellschaften und Investitionen, einschließlich derjenigen im Bereich Blockchain-Technologien. Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://investors.fineqia.com/news.



Über Fineqia Limited



Fineqia bietet eine Plattform und zugehörige Dienste, um Wertpapieremissionen zu unterstützen und die Verwaltung von Beteiligungspapieren und Schuldverschreibungen durchzuführen. Das Unternehmen agiert als Makler und bringt die Wertpapiere von Emissionsgesellschaften auf den Markt, vertreibt und vermarktet diese, weist auf transparente Weise auf die Risiken hin und legt sich bietende Chancen objektiv dar. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.fineqia.com.



