Der Flughafenbetreiber Fraport baut seine Elektro-Flotte am Flughafen Frankfurt weiter aus. Allein in diesem Jahr kommen 38 elektrisch betriebene Spezial-Fahrzeuge hinzu. 2019 folgen elektrische Busse für den Passagiertransport. Aktuell haben bereits 14 Prozent aller am Frankfurter Flughafen eingesetzten Fahrzeuge einen Elektroantrieb - und es werden kontinuierlich mehr, berichtet Fraport in einer Mitteilung. In diesem Jahr ...

