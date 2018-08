Die Streitigkeiten mit den USA und der Türkei bereiten den US-Börsen Sorgen. Bei den Einzelwerten stand Cannabis-Anbieter Canopy im Fokus.

Handelsstreitigkeiten der USA machen Märkte nervösTech-Stars geben nach

Der starke Dollar, die Währungskrise in der Türkei und die Handelskonflikte der USA haben am Mittwoch die Stimmung an der Wall Street belastet. Die US-Börsen beendeten den Handel mit Verlusten.

Die geopolitischen Spannungen würden an den Märkten höher bewertet als positive Konjunkturdaten, sagte Oliver Pursche, Chefstratege bei Bruderman Brothers in New York. "Ich denke aber nicht, dass die Investoren nun in Panik ausbrechen müssten oder befürchten sollten, dass das Ende des Bullenmarktes erreicht ist." "Die Beschwerde Chinas bei der Welthandelsorganisation hebt die Handelsstreitigkeiten auf eine neue Ebene", sagte zuvor auch Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab.

Die Regierung in Peking will von der WTO die Rechtmäßigkeit der US-Zoll- und Subventionspolitik überprüfen lassen. Parallel dazu kündigte die Türkei Strafzölle auf US-Waren an. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan liegt mit US-Präsident Donald Trump wegen des in der Türkei festgesetzten US-Geistlichen Andrew Brunson über Kreuz.

Die zahlreichen Konjunkturdaten, die überwiegend robust ausgefallen waren, stützten kaum. Erfreulich war, dass sich die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft zuletzt stärker als erwartet entwickelte - ebenso auch die Einzelhandelsumsätze. Die Stimmung der Industrie im US-Bundesstaat New York hellte sich zudem überraschend auf, doch stieg wiederum die Gesamtproduktion der Industrie geringer als erwartet.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

Der Dow Jones schloss gut 0,5 Prozent schwächer bei 25.162 Punkten. Der S&P500-Index verlor knapp 0,8 Prozent auf 2818 Zähler, der Index der Technologie-Börse Nasdaq gab gut 1,2 Prozent ...

