SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller NIO bereitet den eigenen Börsengang in den USA vor und hat einen Antrag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) gestellt. Die Aktien von NIO sollen als American Depositary Shares (ADS) in den USA gelistet werden. Das Unternehmen rechnet...

Den vollständigen Artikel lesen ...