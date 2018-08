Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Cevian weitet seinen Einfluss bei Thyssenkrupp aus. Der Finanzinvestor strebt einen zweiten Sitz im Aufsichtsrat an, wie aus dem Umfeld des Kontrollgremiums verlautet. Voraussichtlich zur nächsten Hauptversammlung des angeschlagenen Industriekonzerns im Januar 2019 werde Cevian einen zweiten Vertreter einbringen. Die Gelegenheit bietet sich aber auch schon früher. Im Aufsichtsrat sind seit dem überstürzten Rücktritt von Ex-Chefkontrolleur Ulrich Lehner und nach dem für Ende August avisierten Ausscheiden von Ex-Telekom-Chef René Obermann zwei Posten vakant. Den Platz von Obermann könnte Cevian besetzen. Die Schweden sind bisher nur durch Jens Tischendorf vertreten, obwohl sie 18 Prozent halten. (Börsen-Zeitung S. 11)

HSH NORDBANK - Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) führt im Moment Gespräche mit den Käufern der HSH Nordbank, einem Konsortium um den Finanzinvestor Cerberus. Wie die Börsen-Zeitung erfuhr, geht es dabei um mögliche Zugeständnisse, die Cerberus beim Transfer der Landesbank von der Sparkassen-Einlagensicherung in das Schutzsystem der privaten Banken bereit zu machen ist. Das Verhandlungsergebnis soll bis zur DSGV-Mitgliederversammlung am 24. September vorliegen. Erst dann wird entschieden, ob die von zwei auf drei Jahre verlängerte Frist, in der ein öffentlich-rechtliches Institut den sektoreigenen Depositenschutz nach einem Verkauf noch genießt, bereits für die HSH Nordbank gilt. (Börsen-Zeitung S. 2)

ENBW - Der Versorger ENBW profitiert von Subventionen aus Ankara und plant angesichts der Förderung dort mehr Windparks. Es sollen angeblich etwa 4,5 Milliarden Dollar in den Aufbau der Windkraftkapazitäten fließen, heißt es. (FAZ S. 18)

AAREAL BANK - Die Aareal Bank pflegt seit Jahren ihren Ruf als familiärer und erfolgreicher Mittelständler der Finanzwelt. Als "gallisches Dorf unter den Banken" porträtierte Die Welt das Unternehmen vor ein paar Jahren einmal, weil die Wiesbadener stets Gewinne ablieferten, als andere Großbanken rote Zahlen schrieben. Damit hebt sich das Institut von den schwächelnden Frankfurter Großbanken ab, wie das von den Römern belagerte Dorf der Comic-Figuren Asterix und Obelix. Doch intern knirscht es bei der Aareal Bank gewaltig, zeigen Aussagen von Mitarbeitern und interne Unterlagen. Auslöser für die Unzufriedenheit sind der hohe Arbeitsdruck und die ehrgeizigen Spar- und Umbaupläne von Vorstandschef Hermann Josef Merkens. (Handelsblatt S. 22)

TOLL COLLECT - Dem Mautbetreiber Toll Collect wird Mauschelei bei Abrechnungen mit dem Bund vorgeworfen. Doch die Staatsanwaltschaft widerlegt den Verdacht. Dennoch wird das Projekt zum Problem für den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. (Welt S. 9)

DEPOSIT SOLUTIONS - In Zeiten, in denen die meisten deutschen Banken ihren Kunden so gut wie keine Zinsen mehr zahlen, werden viele Anleger experimentierfreudig. Über Online-Plattformen wie Zinspilot oder Savedo legen sie ihr Geld bei ausländischen Banken oder weniger bekannten deutschen Häusern an, die immerhin ein bisschen was vor dem Komma bieten. Der Betreiber der beiden Internetportale, das Hamburger Start-up Deposit Solutions, hat nun 100 Millionen Dollar von Investoren eingeworben, heißt es. (FAZ S. 25)

