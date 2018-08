Zwischen Anfang 2016 und Januar dieses Jahres tendierte das Wertpapier von Caterpillar überaus dynamisch in Richtung Norden und erreichte ein Verlaufshoch von 173,24 US-Dollar. In diesem Bereich etablierten Marktteilnehmer anschließend ein Doppelhoch, das im weiteren Verlauf in eine gesunde Korrektur mündete und Abgaben zuletzt auf das Niveau von 132,68 Euro abwärts geführt hat. Heute ist die Aktie darunter zurückgefallen und somit auf die untere Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals. Kommt es in diesen Bereich nun zu einem Bruch, sollten weitere Verluste folgen und die zahlreichen Kurslücken aus dem abgelaufenen Jahr schließen. Auf der anderen Seite bietet dieses Setup auch gute Einstiegsmöglichkeiten, um an einem potenziellen Pullback auf der Oberseite dabei zu sein.

