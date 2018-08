Die Korrektur an den Märkten hat gestern auch den Ölpreis und die Aktien von Energiekonzernen deutlich belastet. So hat sich das Chartbild beim britisch-niederländischen Öl- und Gasproduzenten Royal Dutch Shell weiter eingetrübt. Nun fragen sich viele Anleger, was zu tun ist. Das raten jetzt die Analysten.

