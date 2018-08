Die Privatbank Berenberg hat JCDecaux von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 32 Euro belassen. Dass Presseberichten zufolge Google an einem Einstieg in den digitalen Außenwerbemarkt in Deutschland, den USA und Großbritannien interessiert sei, sehe sie eher als Chance und nicht - wie der Markt - als Bedrohung, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach zuletzt unterdurchschnittlicher Kursentwicklung beurteilt sie die Aktie nun wieder positiver./ajx/zb Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-08-16/08:15

ISIN: FR0000077919