Elon Musk könnte sein Gezwitscher zum Verhängnis werden. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat US-Medienberichten zu Folge Tesla-Chef Musk eine Vorladung geschickt. Das berichtet der US-Sender Fox Business News.Die SEC lade Tesla wegen der Privatisierungspläne sowie Musks Statement über die angeblich "gesicherte Finanzierung" vor.Rückblick:Wenn Musk seinem Tweet wirklich Taten folgen lässt, dann macht er den freien Tesla-Aktionären ein Angebot für 420 Dollar je Aktie. Als Alternative bringt er einen "Spezialfonds" ins Gespräch, an dem sich die freien Aktionäre alternativ beteiligen können, anstatt ihre Tesla-Aktien gegen Cash zu verkaufen. Grundsätzlich ist so etwas machbar. Tesla wäre nicht die erste Firma, die ein Going Private unternimmt.

