Der Pumpenhersteller geht für 2018 nur noch von einemmoderaten Umsatzwachstum aus, während das EBIT erheblichunter dem Vorjahresniveau erwartet wird. Begründet wird das mit negativen Währungseinflüssen und einer Belastung in Höhe von 25 Mio. € aus einem Altprojekt in Großbritannien. Bereits im Mai hatte KSB die Prognose für das laufende Jahr reduzieren müssen. Ursprünglich sollte das EBIT 2018 noch um 3 bis 7 % zulegen. Die Vorzugsaktien dürften mindestens noch die Unterstützung bei 300 € testen. So lange sollten Sie auf jeden Fall Zuschauer bleiben.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 33 vom 16.8.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info