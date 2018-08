Die Wirecard-Aktien könnten ihre Rekordrally am Donnerstag nach einer abermaligen Erhöhung des Jahresausblick fortsetzen. Sie stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate als meistgehandelter Wert im Vergleich zum Xetra-Schluss um 5,89 Prozent auf 170,75 Euro. Die aktuelle Bestmarke hatten die Papiere am Dienstag bei 172,15 Euro erreicht.

Weil der Spezialist für den elektronischen Zahlungsverkehr weiter vom Online-Shoppingboom profitiert, erwartet das Management 2018 nun beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 530 und 560 Millionen Euro. Das obere Ende der Spanne liegt etwas über der durchschnittlichen Analystenschätzung. Auch mittelfristig gibt sich das Unternehmen beim Umsatz optimistischer als bisher.

Der Ausblick unterstreiche, wie gut die Geschäfte von Wirecard liefen, sagte ein Börsianer. Der Konzern bietet Händlern die Abwicklung von Zahlungen an und kooperiert unter anderem mit Visa und Google . Gut laufende Geschäfte dank des boomenden Online-Handels treiben die Papiere schon lange an. Alleine in diesem Jahr summiert sich das Kursplus bisher auf 73 Prozent. Seit Ende 2016 hat sich der Wert der Aktien vervierfacht.

Rückenwind liefert zudem der wahrscheinliche Aufstieg in die erste Börsenliga Dax , wenn die Zusammensetzung des deutschen Leitindex im September überprüft wird. Wirecard ist an der Börse derzeit mehr als 20 Milliarden Euro und liegt damit auf Augenhöhe mit der Deutschen Bank . Ihren Platz räumen im Dax müsste allerdings nach aktuellem Stand die Commerzbank, die es auf einen Börsenwert von etwas mehr als 10 Milliarden Euro bringt./mis/zb

ISIN DE0007472060

AXC0054 2018-08-16/08:26