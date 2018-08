Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Ado Properties von 53 auf 59,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den Halbjahreszahlen des Immobilienunternehmens habe er seine Schätzungen aktualisiert, schrieb Analyst Marios Pastou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass das laufende Modernisierungsprogramm weiterhin erhebliche Mietsteigerungen in Berlin nach sich ziehen wird./tih/ajx Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-08-16/08:37

ISIN: LU1250154413