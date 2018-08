Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-16 / 08:17 *Unternehmen: Global Blockchain Technologies.* *WKN: *A2JST8 [1] *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *PAUKENSCHLAG: Emirat Dubai vergibt Blockchain Lizenz an Global Blockchain! Aktie (noch) historisch günstig!* Unser Top-Pick Global Blockchain Technologies (WKN A2JST8) [2] hatte in den vergangen Tagen mit dem allgemeinen Abwärtstrend der gesamten Branche zu kämpfen. Die heutige Sensations-NEWS, stellt einmal mehr unter Beweis, dass das Unternehmen sensationell aufgestellt ist - daher erwarten wir eine rasante Erholung vom 52- Wochentief. So konnte Global Blockchain Technologies nach eingehender Überprüfung einer staatlichen Tochtergesellschaft des Emirats Dubai, eine exklusive Lizenz zur Softwareentwicklung erhalten. Diese umfasst dezentralisierte (Blockchain)-Technologieservices zur Kontoführung und Lösungen innerhalb der DMCC Free Trade Zone (Freihandelszone). Die DMCC Free Trade Zone ist die Heimat von über 15.000 multinationalen Unternehmen und besitzt über 60.000 Mitarbeiter aus 170 Ländern weltweit (weitere Infos siehe News im Detail). DMCC wurde im Jahr 2017 als "Global Free Zone of the Year" von The Financial Times das dritte Jahr in Folge ausgezeichnet und fungiert als ein globaler Marktplatz für Rohstoffe, um Handelsströme durch Dubai und die Region zu leiten. Als ein von DMCC lizenziertes Unternehmen arbeitet BTD in einem sicheren regulierten Handelsmilieu und bietet globalen Investoren einen Service mit den höchsten Standards der internationalen Regelbefolgung. *Wir erwarten aufgrund der heutigen News eine starke Kurserholung, denn das Unternehmen hat in Quartal 3 und 4 etliche weitere Deals in der Pipeline. Unter anderem wird eine eigene Kryptowährung aufgelegt, genannt Photon (Ethereum Hard Fork), die ein fixes Angebot von 42 Mio. Einheiten haben wird, wovon 30% (12,6 Mio.) im Besitz des Unternehmens GBT sind. Der Pre-Sale wird in Kürze starten. * Beim letzten Hard Fork wurden allen Besitzern von Ethereum (Marktkapitalisierung 29 Mrd. Dollar) Anteile an Ethereum Classic zugesprochen, welche mittlerweile mehr als 1,3 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung aufweisen kann. Mit dem Zugpferd Ethereum kann daher der LASER Token Photon ebenfalls ein voller Erfolg werden, eine Bewertung von 1 Mrd. Dollar scheint unserer Ansicht nach durchaus im Bereich des Möglichen. Rechnen Sie selbst was nur ein Bruchteil des Wertes für die Aktien von Global Blockchain Technologies (WKN A2JST8) [2] *bedeuten würde.* Des Weiteren ist das Unternehmen an weiteren bedeutenden ICO's wie dem Kodak Coin mit über 8 Mio. Einheiten beteiligt. Eine eigene Exchange und noch viele weitere Projekte sind in der Pipeline - siehe Unternehmensupdate! Als weiteres Major Projekt entwickelt Global Blockchain Technologies (WKN A2JST8) [2] zusammen mit dem Softwaregiganten Hewlett Packard (WKN A140KD) [3] die Stratus Peer-to-Peer-Lösung. Durch Nutzung der Blockchain zur Automatisierung des Ankaufs und Verkaufs von Speicherplatz von IT-Unternehmen wird Stratus den Unternehmen helfen, ihren überflüssigen Speicherplatz zu liquidieren, indem sie ihn an andere Unternehmen zu Preisen vermieten, die um ungefähr 50% niedriger sind als bei den meisten Cloud-Providern. Der Markt ist in einer Art strukturiert, die jener ähnlich ist, die AirBnB das vereinfachte Vermieten von kurzfristigen Unterkünften ermöglicht. *Global Blockchain Technologies in einem Topf mit Amazon, SAP, Microsoft!* *Der Evolve Blockchain ETF veröffentlichte vor kurzem die Höhe der aktuellen Holdings, es wurde weiter kräftig hinzugekauft (siehe im weiteren Text). Alleine die Projekte die im 3.-4. Quartal tokenisiert werden, haben unserer Ansicht nach ein Potenzial von 200 - 300 Mio. EUR (siehe Unternehmensupdate), die Global Blockchain Technologies *(WKN A2JST8) [2] *dann als Beteiligung halten wird. Hierbei sind kommende Projekte und Projekte im Frühstadium noch gar nicht miterfasst, deshalb halten wir es durchaus für realistisch, dass bis spätestens Ende des Jahres eine 5-6 Mal höhere Bewertung möglich sein wird.* *Die heutige NEWS im Detail:* Global Blockchain Technologies (WKN A2JST8) [2] gibt bekannt, dass ihre in Dubai ansässige Tochtergesellschaft Blockchain Technologies DMCC ("BTD") nach einem Due-Diligence-Verfahren, das vom Dubai Multi Commodities Centre ("DMCC"), einer Behörde der Regierung von Dubai, Free Trade Zone Authority, durchgeführt wurde, für die Software-Entwicklung offiziell lizenziert wurde. Dies umfasst dezentralisierte (Blockchain)-Technologieservices zur Kontoführung und Lösungen innerhalb der DMCC Free Trade Zone (Freihandelszone). Die DMCC Free Trade Zone ist die Heimat von über 15.000 multinationalen Unternehmen und besitzt über 60.000 Mitarbeiter aus 170 Ländern weltweit. BTD ist jetzt in einer Lage, Infrastruktur auf Blockchain-Basis, Middleware und andere Nebenleistungen in der DMCC Free Trade Zone und Kunden in Nahost anzubieten, die jetzt eine Partnerschaft mit BRD eingehen können, um die Strategie der Vereinigten Arabischen Emirate zur Beschleunigung der Entwicklung der Blockchain-Technologie auszunutzen. BLOC wird Gelegenheiten für eine Einführung der Blockchain-Technologien strategisch identifizieren, um die in der Region bestehenden Geschäftsfunktionen und Marktplätze zu verbessern. Spezifische Interessengebiete schließen ein: Optimierung der Handelsfinanzierung und der Logistiklösungen für Rohstofftransaktionen, Diamantenhandel und Herkunftsauthentifizierung, Verteilung erneuerbarer Energieressourcen und Entwicklung eines Spotmarktes für den Goldbarrenhandel. *Theo van der Linde, der CFO des Unternehmens, sagte: * "Angesichts der Ansicht des Unternehmens, dass Blockchain-Lösungen in dieser Region besonders relevant und gefragt sind, haben wir die Geschäftsbeziehungen in dieser Region zu einem Hauptfokus gemacht. Mit der Vergabe dieser Lizenz wird sich unsere Präsenz in Dubai vergrößern, da wir die Lösungen in Richtung dieser neuen Kundenbasis avancieren." DMCC wurde im Jahr 2017 als "Global Free Zone of the Year" von The Financial Times Magazine das dritte Jahr in Folge ausgezeichnet und fungiert als ein globaler Marktplatz für Rohstoffe, um Handelsströme durch Dubai und die Region zu leiten. Als ein von DMCC lizenziertes Unternehmen arbeitet BTD in einem sicheren regulierten Handelsmilieu und bietet globalen Investoren einen Service mit den höchsten Standards der internationalen Regelbefolgung. *Herr van der Linde sagte weiter: * "Die Blockchain-Technologie ist einzigartig geeignet, um Probleme der Rohstoffbranche zu lösen. Der Erhalt dieser Lizenz von DMCC wird als ein echter signifikanter Meilenstein erachtet." Das DMCC-Mandat, die Rohstoffhandelsvolumen durch Dubai zu leiten, stellt die Weichen für eine stärkere und tiefere Durchdringung dieses Marktes durch BTD. Das ist die bedeutendste Plattform für BLOC, um ihre Angebote in einer Art zu vermarkten, die rohstoffbasierten Unternehmen in der Region zugutekommen könnte, die nach einer Blockchain-Technologie suchen, um den Handel zu digitalisieren, das Vertrauen zu verbessern und um Kosten zu senken und Zeit zu sparen. Es ist ein Beweis für das BLOC-Team und die wachsende Anerkennung der Gruppe von Talenten innerhalb von BLOC, die die Blockchain-Integration dynamisch beeinflussen. Mit einem erfahrenen Managementteam, das im Blockchain-Ökosystem seit seiner Anfangsphase involviert ist, sind wir der Ansicht, dass wir durch den intelligenten Einsatz der gesamten Palette an Möglichkeiten der Blockchain-Technologie auf mehrere Handelsbereiche Einfluss nehmen können. Das Unternehmen wird die Aktionäre und Stakeholder auf dem Laufenden halten, während es seine Lizenzierungszulassungen und Kundenbasis in der Region innerhalb des regulierten Rahmens der DMCC Free Trade Zone ausbaut. *Details zur eigenen Kryptowährung LASER Network - Photon Token* Laser wird seine eigene Kryptowährung haben, genannt Photon, die ein fixes Angebot von 42 Mio. Einheiten haben wird, wovon 30% (12,6 Mio.) im Besitz des Unternehmens GBT sind. Wie dem White Paper zu entnehmen ist, wird es sich bei dem Photon Token um einen sogenannten Hard Fork aus der Kryptowährung Ethereum und Ethereum Classic handeln, welche in einem bestimmten Verhältnis Photon Token erhalten. Mit der zweit größten Kryptowährung als Zugpferd, wird das LASER-Projekt unserer Ansicht nach extrem in den Fokus aller Kryptoanleger rücken. *Milliarden Bewertung durch Ethereum Hard Fork möglich - warum? * *Beim letzten Hard Fork wurden allen Besitzern von Ethereum (Marktkapitalisierung 29 Mrd. Dollar) Anteile an Ethereum Classic zugesprochen, welche mittlerweile mehr als 1,3 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung aufweisen kann. Mit dem Zugpferd Ethereum kann daher der LASER Token Photon ebenfalls ein voller Erfolg werden, eine Bewertung von 1 Mrd. Dollar scheint unserer Ansicht nach durchaus im Bereich des Möglichen.* Ferner besitzt das Unternehmen Aktienkapital in Laser Technologies Corp., die sowohl als Basis für das Laser Network als auch als Konsortium fungieren wird, das Serviceknoten betreibt, die das Computer-Infrastrukturrückgrad des Netzwerks sind. Der Crowd-Sale von Photon wird voraussichtlich in den nächsten paar Wochen beginnen, vorbehaltlich der Genehmigungen der Wertpapieraufsichtsbehörden. *Global Blockchain in einem Topf mit Amazon, SAP, Microsoft!* *Der Evolve Blockchain ETF veröffentlichte vor kurzem die Höhe der aktuellen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 16, 2018 02:17 ET (06:17 GMT)