Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Cisco von 54 auf 56 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Ein beschleunigtes Wachstum des Netzwerkausrüsters im vierten Geschäftsquartal stütze seine positive These für den Produktzyklus der neuen Switch-Serie Catalyst 9000, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/ajx Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US17275R1023