FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.141 EUR

JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.376 EUR

CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.055 EUR

NMB XFRA US65158N1028 NEWMARK GRP CL.A DL-,01 0.080 EUR

1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.133 EUR

F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.530 EUR

SJ2A XFRA US2423702032 DEAN FOODS DL-,01 0.080 EUR

1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.125 EUR

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 1.325 EUR

FKQW XFRA LU0348413815 DEKALUX-PHARMATECH TF 1.520 EUR

FKQX XFRA LU0348461897 DEKALUX-BIOTECH TF 2.250 EUR

TM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 0.221 EUR

QGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A 0.265 EUR

M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.336 EUR

OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.221 EUR

D0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD 0.028 EUR

3DH XFRA AU000000DHG9 DOMAIN HLDGS AUSTR. LTD 0.026 EUR

BDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP. 0.022 EUR