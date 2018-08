PANTAFLIX AG: Deutschlands erfolgreichste Film-Reihe 'Fack ju Göhte' ist ab sofort international auf der VoD-Plattform PANTAFLIX verfügbar DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges PANTAFLIX AG: Deutschlands erfolgreichste Film-Reihe 'Fack ju Göhte' ist ab sofort international auf der VoD-Plattform PANTAFLIX verfügbar 16.08.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutschlands erfolgreichste Film-Reihe "Fack ju Göhte" ist ab sofort international auf der VoD-Plattform PANTAFLIX verfügbar München, 16. August 2018. Die dreiteilige Filmreihe um "Fack ju Göhte" ist in Deutschland die erfolgreichste aller Zeiten. Ab sofort sind die preisgekrönten Filme (u. a. Deutscher Filmpreis) mit Elyas M'Barek außerhalb von Deutschland auf der VoD-Plattform der PANTAFLIX Technologies GmbH international verfügbar. Stefan Langefeld, CEO der PANTAFLIX AG: "Mit diesem exklusiven und qualitativ hochwertigen Content unterstreichen wir unseren Anspruch, Expats attraktive Inhalte ihres Heimatlandes international verfügbar zu machen. Wir freuen uns sehr, auch in Zukunft immer mehr solcher Highlights in das PANTAFLIX-Angebot aufzunehmen." Die PANTAFLIX Technologies GmbH vereinbarte jüngst einen Content-Deal mit dem Vertriebs- und Produktionsunternehmen Picture Tree International GmbH. So erweitert PANTAFLIX neben der von der Constantin Film AG sowie der Rat Pack Filmproduktion GmbH produzierten Erfolgs-Reihe "Fack ju Göhte" sein Angebot um weitere Film-Highlights, wie u. a. "Willkommen bei den Hartmanns" (Elyas M'Barek, Heiner Lauterbach), "Tiger Girl" (Ella Rumpf, Maria Dragus) und "Vier gegen die Bank" (Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Bully Herbig, Jan Josef Liefers). Weitere Highlights folgen. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Das Unternehmen verfolgt einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds und der Brand-Integration-Einheit March & Friends, ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der globalen Verfügbarkeit von internationalen Inhalten. Damit erschließt PANTAFLIX einen vitalen und kontinuierlich wachsenden Markt und adressiert mehr als 258 Millionen Expatriates weltweit und Menschen, die außerhalb ihres Heimatlandes leben. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros., StudioCanal und Premiere Digital Services. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main. Mit dem Digital-Experten Stefan Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow verfügt die PANTAFLIX AG über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film/TV- und Technologie-Branche verwurzelt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. Corporate Communications: Felicitas Onnen Head of Communications Holzstr. 30 80469 München Tel.: +49 (0)89 2323 855 0 E-Mail: f.onnen@pantaflix.com Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com 16.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 714467 16.08.2018

