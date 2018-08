Delignit AG: Delignit AG bei Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2018 weiter auf Wachstumskurs DGAP-News: Delignit AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Delignit AG: Delignit AG bei Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2018 weiter auf Wachstumskurs 16.08.2018 / 09:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Delignit AG bei Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2018 weiter auf Wachstumskurs - Umsatz wächst um 8,4 Prozent auf 29,4 Mio. Euro - Konzernhalbjahresergebnis steigt um 30,4 Prozent auf 1,4 Mio. Euro - Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr Blomberg, 16. August 2018. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, ist auch im 1. Halbjahr 2018 auf Wachstumskurs geblieben und hat wie prognostiziert beim Umsatz und Ergebnis neue Bestmarken erzielt. Der Umsatz wuchs im 1. Halbjahr 2018 um 8,4 Prozent auf 29,4 Mio. Euro nach 27,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, verbesserte sich überproportional um 16,3 Prozent auf 2,9 Mio. Euro nach 2,5 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2017. Damit lag die EBITDA-Marge bei 9,9 Prozent nach 9,0 Prozent in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Noch deutlicher war der Anstieg des Konzernhalbjahresergebnisses, das um 30,4 Prozent auf 1,4 Mio. Euro stieg nach 1,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Eigenkapitalquote lag Ende Juni 2018 bei soliden 51,1 Prozent nach 45,7 Prozent ein Jahr zuvor. Neben der positiven Geschäftsentwicklung konnte die Delignit AG im ersten Halbjahr eine weitere strategisch relevante Beauftragung erreichen. So ist der Einstieg in den Markt der Reisemobile gelungen, indem die Delignit AG eine Serienbeauftragung für Ausstattungskomponenten von einem namhaften deutschen Automobilkonzern gewinnen konnte. Dieser Auftrag kann nach der Anlaufphase ein jährliches Umsatzpotenzial von über 10 Mio. Euro ausmachen, sofern die der Beauftragung zugrunde liegenden unverbindlichen Mengenplanungen des OEM-Kunden tatsächlich abgerufen werden. Der Einstieg in diesen Markt ist auch Ausdruck der Unternehmensstrategie, nach der das Geschäftsmodell auf neue Märkte übertragen werden soll. Vor dem Hintergrund der sehr erfolgreichen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2018 bestätigt die Delignit AG die Jahresprognose, die von einem Umsatzwachstum von mehr als 8 Prozent bei einer EBITDA-Marge, die mindestens auf Vorjahresniveau liegen soll, ausgeht. Der Halbjahresbericht der Delignit AG wird im Investor Relations-Bereich unter www.delignit.com veröffentlicht. Über den Delignit Konzern: Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt. Der Delignit-Werkstoff basiert überwiegend auf europäischem Laubholz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nichtregenerativen Werkstoffen ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit-Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com. Sprache: Deutsch Unternehmen: Delignit AG Königswinkel 2-6 32825 Blomberg Deutschland ISIN: DE000A0MZ4B0 WKN: A0MZ4B

