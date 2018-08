Die Bekanntgabe von Halbjahresergebnissen von KMU-Anleiheemittenten nimmt weiter an Fahrt auf. In diesem Zusammenhang bestätigte zuletzt u.a. Sanitärspezialist Sanha die Einhaltung seiner in den Anleihebedingungen festgezurrten Finanzkennzahlen. Daneben berichtete der finnische Ferratum-Konzern über den operativen Verlauf in H1-2018 im Einklang seiner zuvor revidierten Prognose und Metalcorp scheint ...

