Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 633,03 Mio. Euro und schlug somit den Vorjahreswert von 622,83 Mio. Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen EBITDA fiel zum Vorjahr allerdings auf 157,72 Mio. Euro, das EBIT legte von 98,81 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 99,94 Mio. Euro zu. Das Ergebnis nach Steuern von betrug 68,80 Mio. Euro und fiel zum Vergleichszeitraum merklich zurück.

So oder so sendet der heutige Kursaufschlag ein positives Zeichen an Investoren, denn mit dem Kurssprung könnte jetzt ein Boden im Bereich der Jahrestiefs von 16,77 Euro entstehen und den seit November 2017 bestehenden Abwärtstrend womöglich schon sehr bald ein Ende setzen. Noch aber sind zahlreiche Hürden zu meistern, als die größten gelten die beiden gleitende Durchschnitte und der markante Widerstand bei rund 20,00 Euro. Erst dann sollte wieder vermehrt Kapital in die Aktie von HHLA fließen ...

