LONDON (Dow Jones)--Disney kommt um ein Übernahmeangebot an die Anteilseigner des Fernsehsenders Sky plc in Höhe von 14 Pfund je Aktie nicht herum, wenn der US-Medienkonzern wie geplant die Entertainment-Geschäfte des Wettbewerbers 21st Century Fox erwirbt. Das teilte das für Übernahmen zuständige britische Takeover Panel am Donnerstag mit und bestätigte damit eine frühere Entscheidung, die von verschiedenen, nicht genannten Seiten angefochten worden war.

Allerdings muss Disney kein Angebot vorlegen, sollte Sky entweder von Fox vollständig oder von Comcast oder einer dritten Partei zu mehr als 50 Prozent übernommen werden, noch bevor der eigentliche Deal mit Fox über die Entertainment-Geschäfte abgeschlossen ist.

Im April hatte das Panel das Pflichtangebot von Disney für Sky zunächst auf 10,75 Prund je Aktie festgesetzt. Nachdem Disney seine Offerte für das Teilgeschäft von Fox, zu dem auch ein Paket von Sky-Aktien gehört, versüßt hatte, hob das Panel den Angebotspreis jedoch an. Die britische Übernahmekommission muss bei Fusionen und Übernahmen für eine faire Behandlung der beteiligten Aktionäre sorgen.

Sky gehört Fox zu 39 Prozent. Fox hat dieselben Großaktionäre wie News Corp, der Mutterkonzern von Dow Jones.

August 16, 2018 03:35 ET (07:35 GMT)

