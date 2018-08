Gräfelfing (www.anleihencheck.de) - Fair Value REIT-AG steigert den Gewinn im ersten Halbjahr 2018 signifikant - AnleihenewsDie Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975, WKN: A0MW97, Ticker-Symbol: FVI) hat den Gewinn im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zur Vorjahresperiode signifikant erhöht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...