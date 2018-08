Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Covered Bonds-Häuser haben die sehr günstigen Refinanzierungsbedingungen Anfang Juli für eine rege Emissionstätigkeit genutzt, so die Analysten der DekaBank.Unterstützung hätten sie dabei in der EZB gefunden, die neben Nettokäufen von 1,5 Mrd. EUR auch Fälligkeiten in Höhe von 1,6 Mrd. EUR zu ersetzen gehabt habe. Allerdings hätten sich die Notenbanker nun die Beschränkung auferlegt, nur noch maximal 30% einer Einzelanleihe anzukaufen, anstatt bis zu zwei Dritteln wie im Vorjahr. Diese Lücke bei der Neuemission von Covered Bonds hätten vor allem Treasurer von Banken aufgefüllt, die nach der leichten Spreadanpassung aus dem Frühjahr wieder verstärkt in den Markt zurückkehren würden. Im Hochsommer sei die Neuemissionstätigkeit allerdings versiegt, dürfte aber zum September hin wieder aufgenommen werden, wenn Emittenten voraussichtlich noch einmal die Käufe der EZB nutzen würden, um ihren Fundingbedarf auch mit Blick auf den Jahreswechsel etwas vorzuziehen. Dies könnte mit einer leichten Spreadausweitung einhergehen. (Ausgabe August/September 2018) (16.08.2018/alc/a/a) ...

