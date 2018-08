Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG Unternehmen: ABO Wind AG ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 16.08.2018 Kursziel: 20,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 20,00. Zusammenfassung: ABO Wind hat ein 182 MW-Portfolio von in der Entwicklung befindlichen Windparks an Trianel verkauft. Die Partner werden die 11 Windparks gemeinsam entwickeln. Der Verkauf bringt ABO Wind eine erfreuliche Risikoteilung und frühe Mittelrückflüsse. Außerdem wurden die Verträge der Vorstände verlängert und mit Dr. Karsten Schlageter ein viertes Mitglied in den Vorstand berufen. Mit der Erweiterung des Vorstands trägt das Unternehmen der steigenden Komplexität des Geschäftsmodells (Internationalisierung, Expansion in den Solarbereich) Rechung. Die Ernennung von Herrn Höllinger zum Vorstandsvorsitzenden und die Verlängerung der Vorstandsverträge von Herrn Ahn und Herrn Bockholt sorgen für Klarheit und Kontinuität in der Führungsetage. Wir sehen ABO Wind sehr gut gerüstet, die Unternehmensstrategie erfolgreich umzusetzen und bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR 20,00. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 20.00 price target. Abstract: ABO Wind has sold a 182 MW portfolio of development-stage wind farms to Trianel. The partners will jointly develop the 11 wind farms. For ABO Wind, the sale means risk sharing and an earlier return on its investment. Furthermore, the contracts with the management board members have been renewed and a fourth member, Dr. Karsten Schlageter, appointed. The enlargement of the board reflects the increasing complexity of the business model (internationalisation, expansion into solar). The appointment of Mr Höllinger as CEO and the renewal of the contracts of Mr Ahn and Mr Bockholt ensure clarity and continuity at the the top management level. We believe ABO Wind is well prepared to successfully execute its business strategy and confirm our Buy recommendation and the EUR 20.00 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16813.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

